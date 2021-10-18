Kilosu bin 500 lira olan doğal balı bulmak için sabah erken saatlerde evlerinden çıkıyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde arıcılıkla uğraşan vatandaşlar, firari arıları bulmak için günlerce sabahın erken saatlerinde güneş ışığı ile yüksek tepelerden geçiş noktalarını takip ederek doğal kovanları buluyorlar.

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Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi'nde yaz aylarında Akseki'nin yaylalarında hayvanlarını otlatan ve aynı zamanda arıcılıkla uğraşan Ramazan Topaça ve Akseki ilçesinde arıcılık yapan Mehmet Kara, kovanlarından kaçarak su kenarlarına gelen arıların peşine düşüp, doğada kendiliğinden yaptıkları kovanları buluyor. Ağustos ayında arıların izini sürerek yerlerini belirleyen arıcılar, ekim ayında firari arıları bazen Toros Dağları'nda 2000 bin metre yükseklikteki dağlarda kayaların içinde, bazen de çürümeye başlamış ağaçların kovuğunun içlerinde buluyorlar.Kovanlarda ortalama 3 ila 10 kilogram bal bulan Ramazan Topaça, tamamen doğal ortamda üretilmiş balı kendi kovanlarında ürettiklerinin neredeyse 10 katı fiyatına satıyor. Topaça, temmuz ve ağustos aylarında çeşitli nedenlerle kovanlarından kaçan arıların pisliklerinden ve sabahın erken saatlerinde güneş ışığı ile yüksek tepelerden geçiş noktalarını günlerce takip ederek doğal kovanlarını bulduklarını söyledi. Bazen sabahın erken saatlerinde güneş ışığı ile birlikte izini sürdüğü arıları kilometrelerce mesafede yüksek rakımlı dağların eteklerindeki kayaların kovuğunda bulduğunu ifade eden Topaça, "Kaçan arıları Toroslar'ın zirvesinde yüksek kayalıkların deliğinde kolay kolay kimse bulamaz. Bu kayanın içinden bal almak için yanımızda götürdüğümüz ağaçlardan iskele yapıyoruz. Bazen kayaların yüksekliği 5-10 metreyi buluyor. Bu oldukça tehlikeli oluyor. Bazen de ormanların içinde ağaç kovuklarında buluyoruz. Bulduğumuz arılardan ise ne kadar bal çıkacağını bilemiyoruz. Artık bir şans meselesi " dedi.