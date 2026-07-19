Konya Hadim'de kiraz hasadı yüzleri güldürüyor

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Konya'nın Hadim ilçesinde hasat bereketi yaşanıyor. Bu yıl hem verimi hem de kalitesiyle dikkat çeken Hadim kirazı, üreticinin yüzünü güldürürken yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor. A Haber Muhabiri Ahmet Çelik ile Kameraman Tunahan Konuk, kiraz bahçelerinde hasada katılarak dalları meyveyle dolan ağaçları görüntüledi. Üretici Nihat Güneş de bu sezonun bereketini, Hadim kirazını diğer bölgelerden ayıran özellikleri ve hasat dönemine ilişkin beklentilerini A Haber'e anlattı.