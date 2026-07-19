Uzmanlardan havlu uyarısı: Bakterilere dikkat!

Gün içinde defalarca kullanılan havlular, doğru şekilde kurutulmadığında ve sık değiştirilmediğinde bakteriler için uygun bir ortam oluşturabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Hande Yoldaş, özellikle ortak kullanılan ve uzun süre nemli kalan havlularda siğil başta olmak üzere çeşitli cilt hastalıklarının bulaşma riskinin arttığına dikkat çekti. Uzmanlar, havluların kişiye özel kullanılması, tamamen kurutulması ve en az 60 derecede yıkanmasının sağlık açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. A Haber Muhabiri Müzeyyen Yılmaz ile Kameraman Burak Keskinci, banyolarda fark edilmeden yapılan hijyen hatalarını ve alınabilecek basit ama etkili önlemleri uzman görüşleriyle ekranlara taşıdı.