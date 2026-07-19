Türkiye'nin dört bir yanından yöresel pilav lezzetleri

Bu hafta A Haber ekranlarında, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden pilavın izi Türkiye'nin dört bir yanında sürüldü. Konya'nın kavurmalı düğün pilavından Ege'nin enginarlı yaz pilavına, Trakya'nın İpsala pirinciyle hazırlanan pilavından Hatay'ın iç pilavına ve Mardin'in etli haşosuna kadar her yörenin kendine özgü pilav kültürü ekranlara taşındı. Geleneksel tarifler, nesilden nesile aktarılan pişirme yöntemleri ve pilava karakterini veren yöresel malzemeler yerinde görüntülenerek Türk mutfağının zengin pilav kültürü izleyiciyle buluşturuldu.