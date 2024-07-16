Başkan Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılında KKTC’de olacak! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’de değerlendirdi

Gösteriler Yunan tarafına verilecek bir mesaj niteliği de taşıyor. Çünkü Yunanistan Başbakanı Miçotakis de adanın güneyini ziyaret edecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da Rum tarafına adada yaşananları hatırlattı. Miçotakis'in ziyaretine tepki gösterdi.

"HAYATA GERİ DÖNDÜK"

Tatar, "O Barış Harekatı ile yaşama, hayata geri döndük. Yoksa biz tamamen katledilecek, yok edilecektik. Tarih sahnesinden silinecektik ve burası Yunanistan'ın bir parçası olacaktı. Yunanistan'dan gelecek onların Başbakanı O nereye geliyor? Kimi kınayacak? Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştiren Türk ordusu. Senin, EOKA'cılarının, cuntacılarının Kıbrıs'a darbe yapmasına yanıt olarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmişlerdir." şeklinde konuştu.