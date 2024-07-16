Başkan Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılında KKTC’de olacak! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’de değerlendirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. 50. yılda 50 gemi de KKTC'ye çıkarma yapacak. Başkan Erdoğan'ın ziyaretini KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs türkleri A Haber'e değerlendirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, adadaki katliama dur diyen Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne hazırlanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kutlamalara katılıp halkı selamlayacak.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başkan Erdoğan'ın yapacağı ziyareti A Haber'e değerlendirdi.
Tatar, "50. yıl bize nasip oldu, geçmişte de sayın cumhurbaşkanı buradaydı. Birlikte halkı selamladık. Kalabalık heyetler de gelecek. Hepsini dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
TCG ANADOLU VE TÜRK YILDIZLARI KKTC'DE OLACAK
Harekatın, 50. yılı vesilesiyle etkinlikler geniş kapsamlı olacak. Türkiye'nin amiral gemisi TCG Anadolu KKTC'yi ziyaret edecek.
Türk donanmasından 50 geminin katılımı ile geçit töreni yapılacak.
F-16'ların yanı sıra, Türk Yıldızları da Kıbrıs semalarında nefes kesen gösterilere imza atacak.
Gösteriler Yunan tarafına verilecek bir mesaj niteliği de taşıyor. Çünkü Yunanistan Başbakanı Miçotakis de adanın güneyini ziyaret edecek.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da Rum tarafına adada yaşananları hatırlattı. Miçotakis'in ziyaretine tepki gösterdi.
"HAYATA GERİ DÖNDÜK"
Tatar, "O Barış Harekatı ile yaşama, hayata geri döndük. Yoksa biz tamamen katledilecek, yok edilecektik. Tarih sahnesinden silinecektik ve burası Yunanistan'ın bir parçası olacaktı. Yunanistan'dan gelecek onların Başbakanı O nereye geliyor? Kimi kınayacak? Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştiren Türk ordusu. Senin, EOKA'cılarının, cuntacılarının Kıbrıs'a darbe yapmasına yanıt olarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmişlerdir." şeklinde konuştu.
"BİZİM İÇİN RESMİ OLMAYAN BİR BAYRAM"
Başkan Erdoğan'ın ziyareti Kıbrıs Türk halkı tarafından da heyecanla bekleniyor.
İşte vatandaşların A Haber'e açıklamaları;
- Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya gelmesi hem kendi şahsım hem de Kıbrıs Türk halkı için büyük bir onur ve şereftir. Buraya gelmesi bizim için resmi olmayan bir bayram. Gönülden bekliyoruz.
"ADAM EFSANE TARİH YAZIYOR"
- Düş kurduk, bu adam 20 senede bize hayallerimiz, düşlerimizi verdi. Adam efsane tarih yazıyor. Allah'a şükürler olsun ki biz de o tarihe şahitlik ediyoruz.
"ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
Kıbrıslı Türkler her daim ana vatanın desteğini hissettiklerine dikkati çekiyor.
- Bizim arkamızda Türkiye gibi güçlü bir devlet vardır. Zaten her zaman yanımızda olan bir Cumhurbaşkanı. Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Allah Mehmetçiği başımızdan eksik etmesin.
"DOSTA GÜVEN DÜŞMANA ENDİŞE VERECEK"
- 50 yıldır Türkiye'nin buraya ekonomik ve siyasi istikrar sağlamak için gösterdiği yoğun çabanın faydalarını burada görüyoruz. Tayyip Erdoğan'ın adayı ziyareti çok önemli, bu halk içinde de memnuniyetle karşılanacaktır. Bu dosta güven düşmana endişe verecektir.
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