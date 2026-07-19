Dondurma fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı nasıl önlenecek?

Yaz aylarında dondurma fiyatlarındaki yüksek artış tartışma konusu oldu. İstanbul'da üç top dondurmanın 840 liraya, Muğla'da ise bir top dondurmanın 400 liraya satılmasının ardından Ticaret Bakanlığı denetim başlattı. İşletmelerden fiyatların maliyet gerekçelerini açıklamaları istenirken, uzmanlar tüketicinin korunması için fiyat listelerinin görünür şekilde sunulması ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.