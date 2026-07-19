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İstanbul'da hafta sonu yoğunluğu: Sahiller doldu taştı

İstanbul'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle hafta sonunu değerlendirmek isteyen binlerce kişi sahil ve plajlara akın etti. Caddebostan, Florya, Yeşilköy ve Aşiyan başta olmak üzere sahil kesimlerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar denize girerek ve gölgelik alanlarda vakit geçirerek serinlemeye çalıştı. Meteoroloji verilerine göre sıcak havanın hafta başında da etkisini sürdürmesi beklenirken, hafta ilerledikçe yer yer yağış geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor.

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