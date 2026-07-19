CHP'de "arınma" süreci: 51 il başkanı görevden alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesinin ardından parti yönetiminde kapsamlı değişikliklere gidildi. 21 Mayıs'tan bu yana 51 il başkanı görevden alınırken, 17 il başkanı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Disiplin sürecinin bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarını da kapsadığı belirtilirken, parti kulislerinde yeni bir siyasi oluşum ve olası milletvekili istifalarına ilişkin iddialar da gündemdeki yerini koruyor.