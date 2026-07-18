CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Hasanboğuldu Şelalesi'nde haftasonu yoğunluğu

Kaz Dağları eteklerinde bulunan Hasanboğuldu Şelalesi'nde kavurucu sıcakların da etkisiyle haftasonu yoğunluğu yaşanıyor. A Haber ekibinden Vedat Sezer aktardı.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar