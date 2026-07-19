Güneydoğu'da mandalar göletlerde serinliyor

*Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran kavurucu sıcaklar, hem insanları hem de hayvanları zorluyor. Hava sıcaklığının yüksek seyrettiği bölgede mandalar, günün büyük bölümünü göletlerde geçirerek serinlemeye çalışıyor. Üretici Hamza Kaya, manda yetiştiriciliğinde sıcak havalarda bakım koşulları, göletlerin önemi ve hayvanların doğal serinleme yöntemleri hakkında bilgi verdi. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz ile Kameraman Muhammet Enes Özgültekin, sıcak havanın manda yetiştiriciliğine etkisini ve göletlerdeki serinleme anlarını yerinde görüntüleyerek ekranlara taşıdı.