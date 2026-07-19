İstanbul'da dev çekirgeler vatandaşları telaşlandırdı

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde son günlerde görülen büyük çekirgeler, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle akşam saatlerinde balkonlara, pencere kenarlarına ve bahçelere konan çekirgeler cep telefonu kameralarıyla görüntülenirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Bazı vatandaşlar evlerine giren çekirgeleri yakalarken, uzmanlar bu tür canlılarla karşılaşıldığında gereksiz müdahaleden kaçınılması gerektiğini belirtiyor.