Tokat'ın yöresel kahvaltısı gastronomi turizmine katkı sağlıyor

Zengin ürün çeşitliliği ve yöresel tatlarıyla öne çıkan Tokat kahvaltısı, hem damaklara hitap ediyor hem de kentin gastronomi turizmine değer katıyor. Tamamı doğal ve yöreye özgü ürünlerle hazırlanan sofralarda Tokat'ın asırlık lezzet kültürü yaşatılırken, kenti ziyaret edenler de bu eşsiz kahvaltı deneyimine yoğun ilgi gösteriyor. Şef Akif Kuzey, Tokat mutfağının öne çıkan lezzetlerini ve yöresel ürünlerin özelliklerini A Haber'e anlattı. A Haber Muhabiri Murat Onur ile Kameraman Halil İbrahim Yel, Tokat'ın zengin kahvaltı kültürünü ve gastronomi turizmine katkı sağlayan yöresel lezzetleri ekranlara taşıdı.