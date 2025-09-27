Kepsut’ta trafik kazası orman yangınına dönüştü

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yanan otomobilden sıçrayan alevler ormana sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ve orman ekibi havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgedeki ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının çevredeki alanlara sıçramaması için önlemler artırıldı. Vatandaşlardan da dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılıyor.

