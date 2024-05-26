26 Mayıs 2024, Pazar
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Kelek karpuz iade isteğine pazarcı elinde bıçakla karşı çıktı
Adana'da kelek karpuzun "ayıplı mal" sayılması ve satan esnafa iadesinin mümkün olduğu duyurulması üzerine pazardan aldığı karpuz kelek çıkan bir vatandaş karpuzu iade etmek istese de pazarcı karpuzu almayıp elinde bıçakla tartışma çıkardı