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Kaza yapan TIR'ı görüp yavaşlayan iki araca İETT otobüsü çarptı

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Giriş: 27.04.2023 17:00
Büyükçekmece'de TIR'ın kaza yaptığını gören iki sürücü yavaşlayınca arkadan gelen İETT otobüsü iki araca çarptı. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle trafik oluştu.
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