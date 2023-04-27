27 Nisan 2023, Perşembe
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Kaza yapan TIR'ı görüp yavaşlayan iki araca İETT otobüsü çarptı
Büyükçekmece'de TIR'ın kaza yaptığını gören iki sürücü yavaşlayınca arkadan gelen İETT otobüsü iki araca çarptı. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle trafik oluştu.