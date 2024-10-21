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Eskişehir'de bir araya gelen ev hanımları kendi işletmelerini kurdu

Eskişehir'de bir araya gelen ev hanımları kendi işletmelerini kurdu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 11:31
Güncelleme:21.10.2024 11:31
Eskişehir'de kadın girişimciler tarafından oluşturulan kooperatif sayesinde ev hanımları, hem çalışma saatlerini aile düzenlerine göre ayarlıyor hem de ev bütçesine destek oluyor.
Eskişehir’de ev hanımları kendi işletmelerini kurdu
Eskişehir'de ev hanımları kendi işletmelerini kurdu
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