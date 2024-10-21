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Gaziantep'te 123 kilo skunk ve metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te 123 kilo skunk ve metamfetamin ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 09:58
Gaziantep'te bir haftada yapılan narkotik operasyonlarında 86 kilo skunk ile 37 kilo metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep’te 123 kilo skunk ve metamfetamin ele geçirildi
Gaziantep'te 123 kilo skunk ve metamfetamin ele geçirildi
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