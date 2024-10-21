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Menfeze düşen adam 1 saat sonra kurtarıldı

Menfeze düşen adam 1 saat sonra kurtarıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 12:51
Batman'da bir anlık dalgınlıkla menfeze düşen 38 yaşındaki şahıs, 1 saatlik çalışmanın ardından sedye ile çıkartıldı.
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