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DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı

DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 12:34
Küresel terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde “Ninova (Musul) Bölgesinde ‘bombacı’ olarak faaliyet gösteren terörist İstanbul’da yakalandı. Çapraz sorguda çözülen hücre sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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