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Teröristbaşı Gülen'in vasiyeti A Haber'de

Teröristbaşı Gülen'in vasiyeti A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 10:19
Güncelleme:21.10.2024 10:19
15 Temmuz'da yüzlerce şehidimizin katili olan FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen öldü. Gülen'in ölümünü yeğeni Ebuseleme Gülen de doğrularken Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber ekranlarında Gülen'in ölümünü değerlendirdi. Gülen'in ABD'de tenha bir yerde gömülebileceğini söyleyen Karaman "Fetullah Gülen vasiyet vermiş ve kendisinin İzmir'de yatan annesinin ayak ucuna gömülmek istediğini söylemiş." dedi. Karaman ayrıca Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in yaptığı açıklamada amcasının ölümünden ne kendisinin ne de babasının haberinin olmadığı söylediğini ifade etti. Gülen'in ölümünün Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan tarafından gizlendiği iddia edildi.
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