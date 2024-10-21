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Zabıtalar insan sağlığını tehdit eden sahte zeytinyağı satan şahsı yakaladı

Zabıtalar insan sağlığını tehdit eden sahte zeytinyağı satan şahsı yakaladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 11:48
Bilecik'te sokak üzerinde tezgâh açarak sahte zeytinyağı satan şahıs, zabıtaları ekiplerince yakalandı.
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