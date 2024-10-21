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Muzun başkentinde hasat sezonu başladı

Muzun başkentinde hasat sezonu başladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 10:26
Türkiye'nin muz üretiminde merkezi konumunda olan ve ülke genelinde talebin yüzde 50'sini karşılayan Mersin'de hasat sezonu başladı. Bahçede 27-30 TL bandında alıcı bulan muz üretim yoğunluğu nedeniyle ürünün başkenti olarak anılan Anamur ilçesi başta olmak üzere Mersin ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sunuyor.
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