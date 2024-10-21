Maltepe'de sipariş kavgasında yumruklar havada uçuştu

Maltepe'de bulunan bir AVM'de restoran personeli ile müşteri arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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