Kayseri’de babasını öldüren zanlı çatıda yakalandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren katil zanlısı oğul, polis ekiplerinin operasyonuyla bir işyerinin çatısında yakalandı. Olay, Erenköy Mahallesi’nde meydana geldi; Hayrullah E. (61), oğlu F.A.E. tarafından ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlının yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedilirken, F.A.E.’nin daha önce 4 kez Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi. Cenaze ise Hulusi Akar Cami’de kılınan namazın ardından defnedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN