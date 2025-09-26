26 Eylül 2025, Cuma

Kaygan zeminde motosiklet kazası: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 16:48
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek düştü. Kaza sonucu yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken, bölgedeki sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
