26 Eylül 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kaygan zeminde motosiklet kazası: 1 yaralı
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek düştü. Kaza sonucu yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken, bölgedeki sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.