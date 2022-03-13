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Kartal'da ihbara giden polislere çocuklardan sürpriz!

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Giriş: 13.03.2022 06:37
Kartal'da kavga ihbarına giden ekipler, sokaktaki çocukların kartopu süprizi ile karşılaştı. Soğanlık Mahallesi'nde yaşanan görüntüler, soğuk havada yüzleri gülümsetti.
Kartal’da ihbara giden polislere çocuklardan sürpriz!
Kartal'da ihbara giden polislere çocuklardan sürpriz!
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