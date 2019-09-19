20 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
19.09.2019

Karşıya geçerken yaşlı adama otomobil çarptı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 85 yaşındaki Mehmet Ali Altıntaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Altıntaş’a otomobilin çarptığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İzmir-Ankara E-96 Karayolu Valeks Kavşağı mevkinde meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Hüseyin Karabıyık yönetimindeki 45 YA 6142 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Altıntaş'a çarptı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Altıntaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Altıntaş, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Karabıyık'ı gözaltına aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Adana'da 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası!
Adana'da 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası!
Karşıya geçerken yaşlı adama otomobil çarptı
Karşıya geçerken yaşlı adama otomobil çarptı
Magandalar trafiği birbirine kattı
Magandalar trafiği birbirine kattı
Pendik'te Kurtköy'de orman yangını
Pendik'te Kurtköy'de orman yangını
Üniversite ek kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
Üniversite ek kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
Sultanbeyli'de panik anları! Kendini boşluğa bıraktı
Sultanbeyli'de panik anları! Kendini boşluğa bıraktı
Müge Anlı'da bugün (19 Eylül Perşembe) ne oldu?
Müge Anlı'da bugün (19 Eylül Perşembe) ne oldu?
Kıvanç Tatlıtuğ vergi kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ vergi kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı
Aydın'da nikahı terk ettiren şaka!
Aydın'da nikahı terk ettiren şaka!
Sefaköy'de düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Sefaköy'de düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Tren raydan çıktı! 2 ölü var
Tren raydan çıktı! 2 ölü var
Kütahya'da tırtıl istilası
Kütahya'da tırtıl istilası
Daha Fazla Video Göster