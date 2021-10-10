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Kardeşlerim’in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak herkesi şaşırttı! Meğer…

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Giriş: 10.10.2021 10:37
Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim her bölümüyle izlenme rekorları kırarken dizinin oyuncuları da ekrana damgasını vurdu. Dizide Asiye ve Ömer karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak aralarındaki gerçekle herkesi şoke etti.
Kardeşlerim’in Asiye’si ve Ömer’i herkesi şaşırttı! Meğer...
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