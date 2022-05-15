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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi ortaya çıktı! Birlikte gören şaştı kaldı

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Giriş: 15.05.2022 12:03
Yakışıklı oyuncu Bilal Koçak Yiğit Kardeşlerim'de canlandırdığı Ömer karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla yıldızı bir anda parlayan Koçak, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncunun sevgilisi de tanıdık bir isim çıktı. Meğer milli sporcu ile aşk yaşıyormuş… İşte Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusu Bilal Yiğit Koçak'ın sporcu sevgilisi...
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