Karaman'da yaralı doğan koruma altına alındı
Karaman’da yaralı doğan koruma altına alındı

Giriş: 07.11.2025 13:56
Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi 731. Sokak’ta yol kenarında uçamaz halde bir doğan gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese gelen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, yaralı doğanı güvenli şekilde alarak koruma altına aldı. Yaralı doğan, daha sonra tedavi edilmek üzere Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi. Boz doğanın tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
