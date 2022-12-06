Karaman’da vahşet! “Polis yakalamasaydı 3 kişi daha vuracaktım”

Karaman'da iddiaya göre alacak sebebiyle taş ocağı mevkisinde Aydın Çaltı ile Veli Ulusan'ı tabancayla vurarak öldüren, parkta da Ali 20 yaşındaki Atakan Yıldız'ı yaralayan Aziz Savran'ın, K.B.'yi öldürmek için girdiği apartmanda polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Polise yakalanmasa 3 kişiyi daha öldüreceğini itiraf eden Aziz Savran, ifadesi kan dondurdu.