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Karaman’da vahşet! “Polis yakalamasaydı 3 kişi daha vuracaktım”

DHA
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Giriş: 06.12.2022 09:37
Karaman'da iddiaya göre alacak sebebiyle taş ocağı mevkisinde Aydın Çaltı ile Veli Ulusan'ı tabancayla vurarak öldüren, parkta da Ali 20 yaşındaki Atakan Yıldız'ı yaralayan Aziz Savran'ın, K.B.'yi öldürmek için girdiği apartmanda polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Polise yakalanmasa 3 kişiyi daha öldüreceğini itiraf eden Aziz Savran, ifadesi kan dondurdu.
“Polis yakalamasaydı 3 kişi daha vuracaktım”
“Polis yakalamasaydı 3 kişi daha vuracaktım”
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