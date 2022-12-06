06 Aralık 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Karaman’da vahşet! “Polis yakalamasaydı 3 kişi daha vuracaktım”
Karaman'da iddiaya göre alacak sebebiyle taş ocağı mevkisinde Aydın Çaltı ile Veli Ulusan'ı tabancayla vurarak öldüren, parkta da Ali 20 yaşındaki Atakan Yıldız'ı yaralayan Aziz Savran'ın, K.B.'yi öldürmek için girdiği apartmanda polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Polise yakalanmasa 3 kişiyi daha öldüreceğini itiraf eden Aziz Savran, ifadesi kan dondurdu.