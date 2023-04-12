Karaman’da gizemli tılsım ele geçirildi! Antik mısır dönemine ait piton derisi üzerine...

Karaman’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, arama yapılan otomobilde Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 metre uzunluğunda piton derisine yazılı kabartmalı tılsım ele geçirildi. Ele geçirilen piton derisine el konulurken, gözaltına alınan M.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşte üzerinde İbranice yazılar ve kutsal kabul edilen kabartmalı o tılsım...