Karabük’te üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Sitesi girişinde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Araştırma sonucu bu kişinin, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Koldash S. (24) olduğu anlaşıldı. Koldash S'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

