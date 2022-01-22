Karabük'te kaldırımda yürüyen kızın üstüne kar kütlesi böyle düştü

Karabük'te kaldırımda yürüyen genç kızın üzerine 6 katlı apartmanın çatısından kar kütlesi düşerken, Pazar yerinin çatısı da kar kalınlığına dayanamayarak çöktü...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesi'nde kaldırımda yürüyen kız, apartman çatısında biriken kar kütlesinin üzerine devrilmesi sonucu yere düştü. O anların güvenlik kamerasına da yansıdığı olayda kar kütlesinin üzerine düşen ve yere kapaklanan genç kız hızla bulunduğu yerden kalkarak, işyerine sığındı. Yaşanan olayın şokunu üzerinden atan ve yara almadan atan genç kız yoluna devam etti.