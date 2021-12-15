Kapıkule Sınır Kapısı’nda kaçakçılara darbe! 13 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında geçtiğimiz bir kaç haftalık zaman zarfında yapılan operasyonlarda 40 kg uyuşturucunun yanında ele geçirilen ticari eşyalar görenleri şaşkına çevirdi. Yakalanan ürünler arasında 20 adet uydu takip özellikli tasma, 8 adet endoskopik kamera, 7.750 adet oto yedek parçası, 5750 adet makine iğnesi, 8.500 adet elektronik sigara ve aksamının yanında; yasadışı sigara üretiminde kullanılan milyonlarca makoron, sigara kağıdı ve filtresi, 480 adet akıllı saat, 576 gözlük ve 106 kg türüf mantarı da vardı. Operasyonlarda ele geçirilen, yaklaşık değeri 13 milyon TL'yi bulan uyuşturucu ve ticari eşyaya ilişkin yürütülen soruşturmalara Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.

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