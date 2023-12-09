Kapatıcı kozmetik ürünler kullanırken dikkat! Göz çevresindeki koyu halkalar neden olur?

Pek çok kişi gözlatı torbası ya da morluğu denilen görünüş bozukluğundan rahatsız. Peki bu sorun neden kaynaklanıyor? Sağlık açısından hangi problemlere neden olabilir? Göz altı morlukları ve torbalarının önüne nasıl geçilebilir? Detaylar haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN