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Kapatıcı kozmetik ürünler kullanırken dikkat! Göz çevresindeki koyu halkalar neden olur?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2023 20:04
Pek çok kişi gözlatı torbası ya da morluğu denilen görünüş bozukluğundan rahatsız. Peki bu sorun neden kaynaklanıyor? Sağlık açısından hangi problemlere neden olabilir? Göz altı morlukları ve torbalarının önüne nasıl geçilebilir? Detaylar haberimizde...
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Kapatıcı kozmetik ürünler kullanırken dikkat!
Kapatıcı kozmetik ürünler kullanırken dikkat!
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