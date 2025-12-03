Kapadokya’ya sis çöktü

NESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan, Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya, sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis ile birlikte adeta masalsı bir atmosfere büründü. Peribacaları, vadiler ve sıcak hava balonlarının kalkış alanları sis bulutu altında gizemli görüntüler oluşturdu. O anlar havadan Drone ile görüntülendi.

