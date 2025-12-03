03 Aralık 2025, Çarşamba

Kapadokya'ya sis çöktü
Kapadokya’ya sis çöktü

Kapadokya’ya sis çöktü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 03.12.2025 13:25
NESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan, Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya, sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis ile birlikte adeta masalsı bir atmosfere büründü. Peribacaları, vadiler ve sıcak hava balonlarının kalkış alanları sis bulutu altında gizemli görüntüler oluşturdu. O anlar havadan Drone ile görüntülendi.
