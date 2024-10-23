Kanser tarama sistemi! Mobil sağlık ekibi köy köy dolaşıyor

Hakkari'de kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi ekipleri köylerde kadınlara kanserde erken tanının önemini anlatıyor. Köy köy dolaşan ekipler yaptığı kontroller sonrasında imkanı olmayan kadınları tedavi altına alıyor.

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