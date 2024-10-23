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Kanser tarama sistemi! Mobil sağlık ekibi köy köy dolaşıyor

Kanser tarama sistemi! Mobil sağlık ekibi köy köy dolaşıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 23.10.2024 09:06
Hakkari'de kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi ekipleri köylerde kadınlara kanserde erken tanının önemini anlatıyor. Köy köy dolaşan ekipler yaptığı kontroller sonrasında imkanı olmayan kadınları tedavi altına alıyor.
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Mobil sağlık ekibi köy köy dolaşıyor
Mobil sağlık ekibi köy köy dolaşıyor
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