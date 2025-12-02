Kamyonet 40 metreden şantiyeye düştü: Sürücü hayatını kaybetti

Rize'de sollama sırasında kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarından yaklaşık 40 metre aşağıdaki şantiye alanına düşerek sürücü Ahmet Kalça’nın hayatını kaybetmesine neden oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kalça kurtarılamazken, feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN