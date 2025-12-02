02 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kamyonet 40 metreden şantiyeye düştü: Sürücü hayatını kaybetti
Kamyonet 40 metreden şantiyeye düştü: Sürücü hayatını kaybetti

Kamyonet 40 metreden şantiyeye düştü: Sürücü hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2025 13:48
Rize'de sollama sırasında kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarından yaklaşık 40 metre aşağıdaki şantiye alanına düşerek sürücü Ahmet Kalça’nın hayatını kaybetmesine neden oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kalça kurtarılamazken, feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kamyonet 40 metreden şantiyeye düştü: Sürücü hayatını kaybetti
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı artıyor
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı artıyor
Kamyonet 40 metreden şantiyeye düştü
Kamyonet 40 metreden şantiyeye düştü
Ben yapay zekayı öldürdüm savunması pes dedirtti!
"Ben yapay zekayı öldürdüm” savunması pes dedirtti!
Depremin vurduğu Derviş Paşa Camisi’nin restorasyonu sürüyor
Depremin vurduğu Derviş Paşa Camisi’nin restorasyonu sürüyor
Ganos Dağları’ndaki iki karaca fotokapanda
Ganos Dağları’ndaki iki karaca fotokapanda
Türkiye’deki en kapsamlı koleksiyon merkezi!
Türkiye'deki en kapsamlı koleksiyon merkezi!
Bostancı Sahili çöplüğe döndü
Bostancı Sahili çöplüğe döndü
Doğanın sanat eseri mi?
Doğanın sanat eseri mi?
Her an ulaşılabilir olma baskısı: Nomofobi!
Her an ulaşılabilir olma baskısı: Nomofobi!
Ayının karda oyun keyfi
Ayının karda oyun keyfi
İstanbul simidine tescil!
İstanbul simidine tescil!
Derinlerde göz alıcı renkler
Derinlerde göz alıcı renkler
Daha Fazla Video Göster