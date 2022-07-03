03 Temmuz 2022, Pazar
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Kalkınan Şehirler: Karabük… Bir dünya mirası: Safranbolu
Ülkemizde son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte şehirler tarihinden kültüründen aldığı güçle yeni kalkınma hamleleri başlattı. O şehirlerden birisi de Karabük. Cumhuriyetin ilk ağır sanayisinin temellerinin atıldığı ve sınırlarında barındırdığı tarihi Safranbolu ilçesi ile bilinen Karabük, bugün üniversitesi, sağlık altyapısı ve dünyaya açılan sanayisi ile gücüne güç katmaya devam ediyor. İşte Türkiye'nin en genç illerinden olan Karabük'ün değişim ve dönüşümü...