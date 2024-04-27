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Kaldırımda yürüyen kadını hayattan koparan sürücü tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 15:56
Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün kaldırımda yürüdüğü esnada çarptığı kadının ölümüne sebep olan 22 yaşındaki otomobil sürücüsü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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