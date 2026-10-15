Kahramanmaraş'ta su isteme kavgasında cinayet! 18 yıllık hapis cezası bozuldu

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinden su istediği sırada çıkan kavgada darbedilerek hayatını kaybeden Mesut Kazancı'nın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin 6 sanık hakkında verdiği hükümleri hukuki değerlendirme ve gerekçelerdeki eksiklikler nedeniyle bozdu. Kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası verilen Gül Ahmet Irmalı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilirken dosya yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.