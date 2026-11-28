Yüreklere su serpen müjdeyi Bakan Göktaş duyurdu! Yedigöller’de kaybolan çocuklar ve ekip sağ salim bulundu

Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak takip ettiği arama kurtarma çalışmalarında dakikalar önce beklenen müjdeli haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yedigöller’de araçları bataklığa saplanan ve kendilerinden haber alınamayan çocukların ve personelin sağ salim bulunduğunu, ekiplerin temas kurduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.