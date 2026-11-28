İstanbul'da olta balıkçıları Galata Köprüsü'nü mesken tuttu! Kovalar doldu, renkli anlar yaşandı

İstanbul'da olta balıkçılarının vazgeçilmez adresi olan Galata Köprüsü'nde hareketlilik günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden zirveye çıktı. Eylül ile şubat ayları arasındaki en verimli dönemin yaşandığı köprüde istavrit, çinekop, palamut, lüfer ve kefal mesaisi sürerken, akşamdan gelip sabahlayanlardan sabahın erken saatlerinde oltasını suya bırakanlara kadar her yaştan vatandaş kovalarını doldurdu. Köprüdeki keyifli sohbetleri ve bereketli mesaiyi A Haber muhabiri Kübra Tepeci ile kameraman Özden Kul yerinde aktardı.