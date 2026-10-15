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Eski eşini eşarpla boğarak öldürmüştü! Haksız tahrik indirimi uygulanmadı
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eski eşini eşarpla boğarak öldürmüştü! Haksız tahrik indirimi uygulanmadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 11 Eylül 2025'te boşandığı eşi Hanım Biçer'i eşarpla boğup yüzüne yastık bastırarak öldüren Hızır Çelik'in yargılandığı davada karar çıktı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı "kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken haksız tahrik indirimi uygulamadı. Son savunmasında "Buradan çıkıp çocuklarımı alıp, yurt dışında yaşamak istiyorum" diyen Çelik'in hırsızlık suçundan ise beraatine karar verildi.

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