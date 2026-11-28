Trafikte tartışmanın faturası ağır oldu! 4 kişiye 721 bin 246 lira ceza kesildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 26 Kasım'da iki sürücü arasında trafikte başlayan tartışma, yolcuların da dâhil olmasıyla büyüdü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, 4 kişiyi yakaladı. Şahıslara toplam 721 bin 246 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken araç da 60 gün trafikten menedildi.