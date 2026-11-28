Bakan Çiftçi'den arama kurtarma operasyonuna ilişkin açıklama

Kocaeli'nden Bolu'ya gezi için giden ve dönüş yolunda irtibat kesilen 10 çocuk, 2 refakatçi personel ile 1 şoför, ekiplerin yürüttüğü geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları sonucunda sağ salim bulundu. Sevindirici gelişmeyi kamuoyuna duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çamura saplanan ve telefonların çekmediği bölgede mahsur kalan kafile için devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirterek yürütülen kritik sürecin ayrıntılarını paylaştı.