O kareler duygulandırdı! Bakan Göktaş: "Onların tek bir saçının teline kıyamayız"

Bolu Yedigöller'de kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 personel, saatler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bataklığa saplanmış halde bulunarak kurtarıldı. Çocuklarına kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mahsur kaldıkları sırada çocukların araçtan çıkmak ve yardım ekiplerine ulaşmak için gösterdiği çabayı anlattı. Çocukların yaşadığı zorlu anları yürek burkan sözlerle aktaran Göktaş, "Onlar bizim evlatlarımız. Biz onların tek bir saçının zarar gelmesine, bir gözyaşının akmasına kıyamayız" diyerek duygularını dile getirdi.