Bolu'da kayıp araç alarmı! Son GPS sinyalinden sonra sırra kadem bastılar

Bolu Yedigöller'de gezi dönüşü içerisinde 10'u çocuk, 3'ü görevli toplam 13 kişinin bulunduğu araçla 27 Kasım saat 16.30'dan itibaren irtibat kesildi. Aracın son GPS sinyalinin Kapankaya Seyir Terası mevkisinden alındığını belirten A Haber Muhabiri Burcu Özüduru, AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerinin bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması yürüttüğünü aktardı. Gece saatlerinde 2 dereceye kadar düşen sıcaklık ve sarp ormanlık arazi çalışmaları güçleştirirken, ekipler kayıp 13 kişiye ulaşmak için zamanla yarışıyor.