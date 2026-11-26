Üniversiteli gençlerden örnek çevre hareketi! Fidanların gelişimi QR kodla takip edilecek

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri, çevre bilincini artırmaya yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı. 100 öğrenci, üniversite kampüsündeki 6 bin metrekarelik boş alanda fidanları toprakla buluşturdu. Diktikleri fidanların bakımını da üstlenen öğrenciler, geliştirdikleri GençKök uygulamasıyla her fidana dijital kimlik kazandırıyor. Sahiplenilen fidanların gelişimi, QR kodlar sayesinde dijital ortamda takip ediliyor.